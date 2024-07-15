Следы крупного медведя заметили в заказнике «Кудряшовский бор» под Новосибирском

В заказнике «Кудряшовский бор» охотовед обнаружил следы крупного медведя. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
— В этом бору не раз видели медведей, но они там не остаются. Это происходит во время миграции, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.
Однако в минприроды все равно предупреждают местных жителей не ходить в лес по одиночке и помнить о мерах предосторожности.
Ранее мы писали, что недавно умер водитель, сбивший насмерть лося под Новосибирском. Мужчине было 50 лет.
— Водитель, двигаясь на автомобиле «Хендай Солярис» со стороны Новосибирска, на 29 км автодороги К-19 ₽ совершил наезд на лося, с последующим съездом в левый кювет по ходу движения и наездом на дерево, — объясняли в ГИБДД по Новосибирской области.