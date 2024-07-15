Жара задержится ненадолго: Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге до конца недели

Новая неделя в Петербурге выдастся неоднозначной в плане погоды. В первую ее половину ожидается жара. Да и осадков будет очень мало. А вот с вечера среды все изменится. В Северную столицу вернутся грозы и дожди, а температура упадет. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
Но обо всем по порядку. Понедельник обойдется без осадков. Но так как ветер подует западный, то и сильной жары не ожидается. Температура поднимется до +24 градусов. Во вторник воздух прогреется еще сильнее, до +26 градусов, но местами пройдут кратковременные дожди. А в среду, пока к городу вечером не подойдет атмосферный фронт, ожидается жара до +28 градусов.
— Во второй половине недели снова дожди, но кратковременного характера, так как погоду начнет определять циклон с запада, который будет медленно смещаться через наш регион. Ветер опять будет преобладать западных направлений, в отдельные дни может быть даже свежим, но не более 10 метров в секунду, а вот температура останется довольно комфортной от +20 до +24 градусов, — добавил синоптик.
Кстати, осадков в Северной столице в первой половине июля выпало много. На центральной метеостанции зафиксированы значения в более 76 миллиметров, а это почти норма месяца.