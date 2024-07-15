Жара задержится ненадолго: Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге до конца недели

— Во второй половине недели снова дожди, но кратковременного характера, так как погоду начнет определять циклон с запада, который будет медленно смещаться через наш регион. Ветер опять будет преобладать западных направлений, в отдельные дни может быть даже свежим, но не более 10 метров в секунду, а вот температура останется довольно комфортной от +20 до +24 градусов, — добавил синоптик.