Кошки и собаки выпадают из окон в Нижнем Новгороде

«Это связано, прежде всего, с беспечным поведением владельцев кошек, — говорят ветврачи. — Открытые и незащищенные окна, незастекленные балконы и рассеянность домочадцев — все это может привести к непоправимым последствиям. Были случаи, когда животное, заметив пролетающую мимо птицу, прыгало на москитную сетку, в результате — травмы и переломы».