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Кошки и собаки выпадают из окон в Нижнем Новгороде

При падении пострадали мопс и йорк.

Источник: Аргументы и факты

В жаркую погоду в Нижнем Новгороде участились случаи падения кошек и собак из окон. Об этом сообщает городское Госветуправление.

Так, в течение двух дней в госветклинику только одного района доставили семь кошек и котов, выпавших из окон.

«Это связано, прежде всего, с беспечным поведением владельцев кошек, — говорят ветврачи. — Открытые и незащищенные окна, незастекленные балконы и рассеянность домочадцев — все это может привести к непоправимым последствиям. Были случаи, когда животное, заметив пролетающую мимо птицу, прыгало на москитную сетку, в результате — травмы и переломы».

Из окон выпадают и собаки, в числе пациентов ветврачей оказались йорк и мопс. Причем последний прыгнул в подъездное окно на 5 этаже, пока хозяева закрывали дверь.

Ветврачи напоминают: в случае падения питомца сразу же обращайтесь за помощью.

Напомним, этим летом в Нижегородской области из окон выпали пять детей.

флора и фауна