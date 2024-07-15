Кошки и собаки выпадают из окон в Нижнем Новгороде

В жаркую погоду в Нижнем Новгороде участились случаи падения кошек и собак из окон. Об этом сообщает городское Госветуправление.
Так, в течение двух дней в госветклинику только одного района доставили семь кошек и котов, выпавших из окон.
«Это связано, прежде всего, с беспечным поведением владельцев кошек, — говорят ветврачи. — Открытые и незащищенные окна, незастекленные балконы и рассеянность домочадцев — все это может привести к непоправимым последствиям. Были случаи, когда животное, заметив пролетающую мимо птицу, прыгало на москитную сетку, в результате — травмы и переломы».
Из окон выпадают и собаки, в числе пациентов ветврачей оказались йорк и мопс. Причем последний прыгнул в подъездное окно на 5 этаже, пока хозяева закрывали дверь.
Ветврачи напоминают: в случае падения питомца сразу же обращайтесь за помощью.
Напомним, этим летом в Нижегородской области из окон выпали пять детей.