Новый детский парк на набережной Казанки назовут «Елмай»

«В Казани завершилось голосование за название детского парка, открытие которого запланировано ко Дню города и республики. Это самое масштабное на текущий момент открытое пространство для детей в Татарстане, которое будет реализовано в рамках стратегии развития Казанки», — сказала докладчик.
Латыпова напомнила, что голосование за название будущего парка проходило с 28 июня по 12 июля на официальном портале мэрии Казани. В опросе было представлено пять наименований.
На втором месте по популярности оказался «Айда парк/ Ай-Да парк!» (самый классный парк), на третьем — «Су баласы/ Дети воды», на четвертом — «Юл (а)» (путь, направление), на пятом — «Уен/ Игра».
Всего в голосовании приняли участие 6 383 казанца, которые в том числе предложили собственные варианты, отметила спикер.
«Сегодня в парке завершаются монолитные работы, обустраиваются сети ливневой канализации, электроснабжения, освещения. Организуются системы водоотведения. Постепенно устанавливается детское оборудование и высаживаются деревья. Идут работы по монтажу кровли и отделке будущего павильона. Подготовлено бетонное основание дорожек для укладки брусчатки», — перечислила Латыпова.
Кроме того, по ее словам, прорабатываются навигация и фирменный стиль парка, которые будут отражать детскую тематику. В день открытия, 30 августа, здесь запланирована праздничная программа.
Парк «Елмай» площадью 3,4 гектара расположится между экстрим-парком «Урам» и Национальной библиотекой РТ.