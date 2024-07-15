Новый детский парк на набережной Казанки назовут «Елмай»

«В Казани завершилось голосование за название детского парка, открытие которого запланировано ко Дню города и республики. Это самое масштабное на текущий момент открытое пространство для детей в Татарстане, которое будет реализовано в рамках стратегии развития Казанки», — сказала докладчик.