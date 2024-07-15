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На неделе воздух в Калининграде раскалится до +33 градусов

Но жара, скорее всего, продержится недолго.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 88% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

В начале недели в нашу область снова придет жара. В понедельник термометры уже покажут до +27 градусов, а затем начнется самое интересное.

— Во вторник нас ждет всплеск сильной жары — к региону приблизится южный сектор атлантического циклона, при этом между ним и гребнем антициклона протянется «язык» тропического воздуха, — прогнозируют авторы сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области». — В дневные часы вторника в Калининграде и области температура может подняться до +30…+32 градусов, не исключено, что местами и до +33!

Завтрашний зной день почти наверняка завершится грозами, после которых наступит небольшое похолодание. В среду ночью по области ожидается около +24…+26 градусов, не исключены кратковременные дожди.

— Во второй половине недели, предварительно, стоит ждать сохранения довольно теплого температурного фона и относительно сухую погоду, по крайней мере, в четверг-пятницу, благодаря преобладанию Азорского антициклона, — отмечают метеорологи.

Выходные, по предварительным данным, мы проведем при температуре +24..+26 градусов и преимущественно без осадков.