На неделе воздух в Калининграде раскалится до +33 градусов

В начале недели в нашу область снова придет жара. В понедельник термометры уже покажут до +27 градусов, а затем начнется самое интересное.
— Во вторник нас ждет всплеск сильной жары — к региону приблизится южный сектор атлантического циклона, при этом между ним и гребнем антициклона протянется «язык» тропического воздуха, — прогнозируют авторы сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области». — В дневные часы вторника в Калининграде и области температура может подняться до +30…+32 градусов, не исключено, что местами и до +33!
Завтрашний зной день почти наверняка завершится грозами, после которых наступит небольшое похолодание. В среду ночью по области ожидается около +24…+26 градусов, не исключены кратковременные дожди.
— Во второй половине недели, предварительно, стоит ждать сохранения довольно теплого температурного фона и относительно сухую погоду, по крайней мере, в четверг-пятницу, благодаря преобладанию Азорского антициклона, — отмечают метеорологи.
Выходные, по предварительным данным, мы проведем при температуре +24..+26 градусов и преимущественно без осадков.