На неделе воздух в Калининграде раскалится до +33 градусов

— Во вторник нас ждет всплеск сильной жары — к региону приблизится южный сектор атлантического циклона, при этом между ним и гребнем антициклона протянется «язык» тропического воздуха, — прогнозируют авторы сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области». — В дневные часы вторника в Калининграде и области температура может подняться до +30…+32 градусов, не исключено, что местами и до +33!