Офисный центр на улице Пресненский Вал оформят в стиле хайтек

«Специальные материалы для фасада здания и применение терракотового цвета позволят достичь гармонии между современным офисным пространством и инфраструктурой, а также реставрируемых индустриальных мастерских. Такой дизайн позволит сохранить единый облик городского квартала. Помимо делового кластера, он соединяет в себе жилое пространство, торговые и досуговые площадки», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.