Офисный центр на улице Пресненский Вал оформят в стиле хайтек

«Специальные материалы для фасада здания и применение терракотового цвета позволят достичь гармонии между современным офисным пространством и инфраструктурой, а также реставрируемых индустриальных мастерских. Такой дизайн позволит сохранить единый облик городского квартала. Помимо делового кластера, он соединяет в себе жилое пространство, торговые и досуговые площадки», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
В новом здании высотой 130 м и общей площадью 69,7 тыс. кв. м будет заложено 49,7 тыс. кв. м офисных площадей. Их оборудуют современной системой безопасности и передовыми технологическими решениями, необходимыми для офисных сотрудников и компаний.
Проект будет полностью завершен во II квартале 2027 года. Он станет частью многофункционального пространства квартала Republic, включающего жилье, ретейл, событийно-гастрономический кластер, а также образовательные и спортивные объекты.
«В новом офисном центре запроектированы кафе с отдельным входом и фитнес-клуб. Здесь расположатся офисы, в которых смогут работать более 3 тыс. человек. Проектом также предусмотрен четырехуровневый паркинг», — цитирует пресс-служба председателя комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова.
Подобные объекты возводятся и в других районах столицы. Так, ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в Тропарево-Никулино появится общественно-деловая недвижимость. Ее возведут на неэффективно используемом участке в рамках программы комплексного развития территорий.