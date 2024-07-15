Новосибирская певица Пелагея Ханова отметила 38-летие

Пелагея родилась в Новосибирске. Она начала свою музыкальную карьеру в раннем детстве. Обладая уникальным голосом с диапазоном в четыре октавы, она завоевала множество наград и стала победительницей конкурсов, таких как «Утренняя звезда» и «Юные дарования Сибири». В 2020 году Пелагея была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации.