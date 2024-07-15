Новосибирская певица Пелагея Ханова отметила 38-летие

Пелагея родилась в Новосибирске. Она начала свою музыкальную карьеру в раннем детстве. Обладая уникальным голосом с диапазоном в четыре октавы, она завоевала множество наград и стала победительницей конкурсов, таких как «Утренняя звезда» и «Юные дарования Сибири». В 2020 году Пелагея была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации.
В 2018 году Пелагея была включена в список «50 самых знаменитых звезд эстрады и спорта» по версии Forbes. Она также известна своей работой в качестве наставника в шоу «Голос» и «Голос. Дети».
В настоящее время Пелагея продолжает свою творческую карьеру и активно выступает на концертах. Недавно она снялась в документальном фильме к 85-летию ВДНХ и выступила на концерте в честь закрытия выставки-форума «Россия».