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В Самаре вновь добиваются сокращения парковок для ЖК на Кирова

Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждениях. Горожан просят высказать мнение о количестве парковок для жилого комплекса, который строят на проспекте Кирова — рядом с фабрикой «Россия».

«Заявитель попросил согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на трех участках на проспекте Кирова общей площадью 5 тыс. кв. метров, а именно обустройство 0,3 парковочных места на 1 квартиру», — следует из объявления мэрии Самары.

Строит ЖК на площадке ООО «Вираж-Спецстрой». Компания ранее уже пыталась добиться аналогичного разрешения, но на обустройство 0,16 парковочного места на 1 квартиру. Однако мэрия ей отказала.

Теперь горожанам предстоит обсудить новое предложение застройщика. Общественные обсуждения продлятся до 3 августа. Жители могут оставить свои отзывы в департаменте градостроительства Самары и на сайте мэрии до 27 июля.