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В Иркутской области стали реже разводиться

В Иркутской области граждане стали меньше жениться и разводиться. Это следует из данных, которые опубликовала региональная служба ЗАГС, сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: Freepik

По данным за январь — июнь, в Иркутской области официально свои отношения оформили 6471 пара. Это примерно на 3% меньше, чем за первое полугодие 2023-го. Как следует из данных Иркутскстата, тогда службы ЗАГС по всей Иркутской области зарегистрировали 6623 брака. Одновременно с этим число распавшихся семей также снизилось. В этом году ЗАГСы развели 6100 пар, это на 4,5% меньше, чем годом ранее (в январе — июне 2023 года было зафиксировано 6389 разводов).

В Братске и Братском районе ситуация не выделяется из общей тенденции — число браков преобладает над числом разводов. За первое полугодие 2024-го узами брака в городе и районе сочетались 666 пар, развелись — 648.