В Иркутской области стали реже разводиться

По данным за январь — июнь, в Иркутской области официально свои отношения оформили 6471 пара. Это примерно на 3% меньше, чем за первое полугодие 2023-го. Как следует из данных Иркутскстата, тогда службы ЗАГС по всей Иркутской области зарегистрировали 6623 брака. Одновременно с этим число распавшихся семей также снизилось. В этом году ЗАГСы развели 6100 пар, это на 4,5% меньше, чем годом ранее (в январе — июне 2023 года было зафиксировано 6389 разводов).