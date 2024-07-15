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На «Чернышевской» люди шли вверх по неработающему эскалатору

На станции метро «Чернышевская» утром 15 июля сложности были не только из-за сбоя на первой линии. Пассажирам пришлось идти пешком вверх по неработающему эскалатору.

Источник: РИА "Новости"

Видео с людьми, тяжело поднимающимися по ступеням, прислал в редакцию «Фонтанки» читатель. В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» пояснили, что сейчас (по данным на 9:50) все работает штатно.

Станция метро «Чернышевская» открылась для пассажиров 13 июля после реконструкции. Она не работала с 2022 года, открытие несколько раз переносили.

Утром 15 июля поезда не ходили от станции «Пушкинская» до станции «Площадь Ленина», на остальных участках линии движение было, но с увеличенными интервалами. Причиной стало падение человека на пути, он жив. На станция красной линии скопились толпы пассажиров, в том числе на «Чернышевской».

метро