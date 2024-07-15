На «Чернышевской» люди шли вверх по неработающему эскалатору

Утром 15 июля поезда не ходили от станции «Пушкинская» до станции «Площадь Ленина», на остальных участках линии движение было, но с увеличенными интервалами. Причиной стало падение человека на пути, он жив. На станция красной линии скопились толпы пассажиров, в том числе на «Чернышевской».