Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

Как сообщалось, в ночь на понедельник на два часа перекрывали движение по Крымскому мосту. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, на данный момент движение осуществляется штатно, однако образовались большие очереди. На данный момент проезда с обеих сторон ожидают более 1500 автомобилей.