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Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение морского транспорта, приостановленное в понедельник утром. Об этом сообщил городской дептранс.

Рейд перекрыли около 9 утра, причины не назывались. На площадях Нахимова и Захарова был организован транспорт для работы на компенсационном маршруте. Спустя час ограничение сняли и катера возобновили работу в штатном режиме.

«Уважаемые пассажиры! Движение морского пассажирского транспорта возобновляется», — проинформировали в дептрансе.

Как сообщалось, в ночь на понедельник на два часа перекрывали движение по Крымскому мосту. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, на данный момент движение осуществляется штатно, однако образовались большие очереди. На данный момент проезда с обеих сторон ожидают более 1500 автомобилей.