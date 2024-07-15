Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

Рейд перекрыли около 9 утра, причины не назывались. На площадях Нахимова и Захарова был организован транспорт для работы на компенсационном маршруте. Спустя час ограничение сняли и катера возобновили работу в штатном режиме.
«Уважаемые пассажиры! Движение морского пассажирского транспорта возобновляется», — проинформировали в дептрансе.
Как сообщалось, в ночь на понедельник на два часа перекрывали движение по Крымскому мосту. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, на данный момент движение осуществляется штатно, однако образовались большие очереди. На данный момент проезда с обеих сторон ожидают более 1500 автомобилей.