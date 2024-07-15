На время крестного хода 21 июля в Казани ограничат движение по ряду улиц

«Управление внутренних дел, прошу максимально создать условия для безопасного проведения мероприятий, — поручил руководитель исполкома Рустем Гафаров. — Администрация района, прошу максимально содействовать проведению крестного хода, как организационно, так и по благоустройству, чтобы по окончании было сразу же все расчищено и прибрано, людей будет много».