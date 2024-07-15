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На время крестного хода 21 июля в Казани ограничат движение по ряду улиц

Верующие пройдут от Благовещенского собора до Богородицкого монастыря.

Источник: Город Казань.KZN.RU

21 июля в Казани ограничат движение транспорта по ряду улиц. Это связано с проведением крестного хода по случаю празднования обретения Казанской иконы Божией Матери. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме сообщил исполняющий обязанности начальника отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов.

«Управление внутренних дел, прошу максимально создать условия для безопасного проведения мероприятий, — поручил руководитель исполкома Рустем Гафаров. — Администрация района, прошу максимально содействовать проведению крестного хода, как организационно, так и по благоустройству, чтобы по окончании было сразу же все расчищено и прибрано, людей будет много».

Как рассказал Ильгиз Сарманов, праздничное мероприятие начнется в 7:30 с торжественного молебна в Благовещенском соборе. Затем верующие пройдут крестным ходом вокруг Казанского Кремля и по улицам Батурина — Карла Маркса — Миславского до Богородицкого монастыря.

В связи с этим, с 7:00 21 июля перекроют движение транспорта по данному маршруту. Ограничение будет снято по мере прохождения крестного хода. Также с 20:00 20 июля на улице Миславского ограничат парковку автомобилей.

Диана Жиленкова.

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