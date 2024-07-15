В Беларуси с учетом рапса намолотили 1,597 млн тонн зерна

В Беларуси на 15 июля с учетом рапса намолочено 1,597 млн т зерна, из них 1,108 млн т зерновых и зернобобовых культур и 489 тыс. т озимого рапса.



В общую копилку зерна в Брестской области собрали 417 тыс. т, Минской — 383 тыс. т, Гродненской — 345,4 тыс. т, Гомельской — 240,5 тыс. т, Могилевской — 151,6 тыс. т, Витебской — 59,6 тыс. т. Все области, кроме Витебской, уже завершили уборку озимого ячменя.



Параллельно с уборкой идет теребление льна. Так, вытереблено 12,7 тыс. га (28,4% подлежащих уборке площадей).



Соломы после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур убрано на 47,8% к скошенным площадям.



Наряду с уборкой урожая продолжаются работы по заготовке травяных кормов. Всего заготовлено 3,109 млн т кормовых единиц (31,7% к плану), что на 1 условную голову скота составляет 10,34 ц кормовых единиц (плюс 2,48 ц кормовых единиц к уровню 2023 года).



Поставлена задача перед аграриями максимально заготовить и внести органические удобрения в летне-осенний период. Всего на поля под сев озимых культур вывезено 10,9 млн т (87,2% к заготовленному), внесено 1,74 млн т (13,9% к заготовленному).