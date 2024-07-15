«Стенограффия» выйдет за рамки Екатеринбурга и России

«Многие согласятся, что “Стенограффия” в Екатеринбурге — столица стрит-арта в России. Хотим усиливать и масштабировать эту позицию, сделать фестиваль международным. Запланирован выездной сет “Стенограффии” в Дубае, есть договоренности в Русском доме в “Экспо”», — заявил Кавказский.
Помимо этого, в юбилейной «Стенограффии», которая проходит в этом году в Екатеринбурге, примет участие художник из ОАЭ Мохаммед Ахмед Альмансури. Он создаст свой арт-объект на Ленина, 20.
«Искусство, когда представлено в общественных местах, объединяет людей как общество», — отметил он, анонсируя работу.
ЕАН сообщал, что в этом году власти Екатеринбурга впервые за несколько лет оплатят проведение фестиваля. На сайте госзакупок мэрия разместила аукцион на организацию мероприятия с начальной ценой 1,25 млн рублей. Администрация финансово не участвовала в организации фестиваля с 2020 года.
В декабре прошлого года фестиваль уличного искусства «Стенограффия» стал финалистом российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2023. Завершающим арт-объектом фестивального сезона стала работа под названием «Екатерина», созданная художниками команды SPEKTR. Они изобразили на стене корпуса ИЕНиМ УрФУ величественную фигуру Екатерины Александрийской — покровительницы Екатеринбурга, науки и знаний, горной промышленности и многого другого.