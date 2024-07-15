«Стенограффия» выйдет за рамки Екатеринбурга и России

ЕАН сообщал, что в этом году власти Екатеринбурга впервые за несколько лет оплатят проведение фестиваля. На сайте госзакупок мэрия разместила аукцион на организацию мероприятия с начальной ценой 1,25 млн рублей. Администрация финансово не участвовала в организации фестиваля с 2020 года.