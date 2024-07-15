Новый этап отключений горячей воды начнётся в Новосибирске 16 июля

Согласно информации Сибирской генерирующей компании (СГК), отключение горячего водоснабжения затронет дома в Октябрьском районе с 16 июля по 29 июля. Испытания будут проводиться на теплосетях, отходящих от ТЭЦ-5.
Без горячей воды останутся жители улиц Суркова, Гладкова, Геофизической, Национальной (от 10-й Трикотажного переулка до ГБШ), Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлева, Федосеева, Гаранина, Воинской, Лежена, Стофато, Добролюбова, Бориса Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Никитина, Панфиловцев, Гурьевской, Автогенной, Пешеходной, Крамского, Лескова, Белинского, Ленинградской, Тополева, а также жители Военного городка.
Гидравлические испытания будут проводиться круглосуточно. Во время работ возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. В случае выхода воды на поверхность необходимо сообщить об этом в колл-центр НТСК по телефону 8−383−289−01−45 или в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по номеру 051.