Новый этап отключений горячей воды начнётся в Новосибирске 16 июля

Гидравлические испытания будут проводиться круглосуточно. Во время работ возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. В случае выхода воды на поверхность необходимо сообщить об этом в колл-центр НТСК по телефону 8−383−289−01−45 или в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по номеру 051.