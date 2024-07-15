«Спасите моего львенка!»: С какими просьбами ростовчане приходят на прием в Гоставтоинспекцию

— Мне довелось послужить в Волгодонске, Каменске, Донецке, Матвеево-Курганском и Егорлыкском районах на руководящих должностях в системе Госавтоинспекции. Ну, и, соотвественно, доводилось выезжать и в другие регионы — и южнее, и севернее. Что касается нашего города, то здесь, на мой взгляд, многое обусловлено нашим южным темпераментом. Большинство из нас горячие, привыкли все делать быстро. Не скажу, что этим «страдают» все. Но некоторым, все же, присуща подобная манера вождения. В других регионах это не так просматривается, как на Юге.