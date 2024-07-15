«Спасите моего львенка!»: С какими просьбами ростовчане приходят на прием в Гоставтоинспекцию

Совсем недавно ГИБДД вернули прежнее название — ГАИ. Как восприняли эту новость ветераны этой службы? Многое ли изменилось в поведении водителей на наших дорогах за минувшее время? И правда ли, что у Ростова-на-Дону есть свой неповторимый дорожный ритм, а у ростовчан — манера езды?
Об этом и многом другом в передаче «Люди в погонах» на частоте 89,8 FM радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону», мы поговорили с нашим гостем — ветераном МВД, полковником полиции в отставке, возглавлявшем многие годы отдел ГИБДД УМВД России по Ростову-на-Дону — Алексеем Кошмановым.
«ВСЕ ВЕРНУЛОСЬ НА КРУГИ СВОЯ».
— Алексей Григорьевич, совсем недавно, ГИБДД вернули прежнее, и, что уж там скрывать, более привычное народу название — ГАИ. Вы, как человек, столько лет проработавший в системе, что можете об этом сказать?
— Приведу высказывание великого русского ученого Михаила Ломоносова: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», которое часто произносит наш президент.
Без прошлого, нет будущего. Вот так и со службой ГАИ. Все вернулось на круги своя. ГАИ — это и добрые традиции, которые были заложены ранее, и славные подвиги наших сотрудников. Ну, как это можно забыть в одночасье? Поэтому я лично, ветераны службы, да и практически весь личный состав, который служил и при ГИБДД, воспринял это с радостью.
Скажу, что в «лихие 90-е», переименование в ГИБДД воспринималось негативно. Зачастую, как предательство. Как будто бы все, что было ранее, перечеркнули. И на протяжении всех лет, что просуществовала ГИБДД, люди все равно называли эту службу ГАИ. Так более привычно. Так что ГАИ — это гораздо больше, чем просто аббревиатура, это — символ!
«В ГОСАВТОИНСПЕКЦИЮ ПОСЛЕ АРМИИ».
— Когда вы пришли работать в Госавтоинспекцию?
— В систему МВД я пришел ранее. А в госавтоинспекцию — как раз в этот переломный момент. Поэтому непонаслышке знаю, как воспринимались тогда эти переименовывания. А менялось многое. К этому были не готовы. Это были не простые времена.
— Не зря их называют теперь «лихими».
— Да. Пришел в МВД после срочной службы в армии в 1994 году. Поступило предложение. Захотелось романтики в погонах. Пришел старшим сержантом. Потом уже получил первое офицерское звание — младшего лейтенанта. А в госавтоинспекцию Кировского района Ростова-на-Дону я пришел уже в звании лейтенанта. Тогда у нас еще были районные отделы в городе: восемь отделений по Ростову. А после переименования в ГИБДД они потом были упразднены. Мою работу в районе оценили и вскоре пригласили работать в УВД города.
«МЫ ПРОСТО БЫСТРЫЕ».
— Ростов называют сложным городом в плане безопасности дорожного движения. Как считаете, есть у него свой неповторимый и отличный от других городов ритм и стиль вождения и поведения на дорогах?
— Мне довелось послужить в Волгодонске, Каменске, Донецке, Матвеево-Курганском и Егорлыкском районах на руководящих должностях в системе Госавтоинспекции. Ну, и, соотвественно, доводилось выезжать и в другие регионы — и южнее, и севернее. Что касается нашего города, то здесь, на мой взгляд, многое обусловлено нашим южным темпераментом. Большинство из нас горячие, привыкли все делать быстро. Не скажу, что этим «страдают» все. Но некоторым, все же, присуща подобная манера вождения. В других регионах это не так просматривается, как на Юге.
— Наверное, жителям других городов наша езда кажется несколько агрессивной…
— Мы, наверное, жить быстрее хотим. А что касается самого Ростова, то он отличается от других южных городов и своим географическим положением, и расположением улиц. При возникновении заторов на центральных магистралях, есть возможность объезда по второстепенным улицам. Другое дело, что на них, порой мешают движению либо припаркованные машины, либо, техническое состояние.
«ВИДЕОКАМЕРЫ ДИСЦИПЛИНИРУЮТ».
— Многое изменилось на дорогах и в поведении водителей, в нарушениях за минувшие годы? Есть разница, как было тогда, и, как сейчас?
— Конечно же, да. Количество зарегистрированного транспорта значительно увеличилось, наверное, раза в четыре. Если не больше. В организации дорожного движения тоже произошли изменения. Были отменены, по инициативе госавтоинспекции, прежде всего, левые повороты. Это существенно разгрузило транспортные потоки по городу.
Ну, и, конечно же, нужно сказать о строительстве новых дорожных развязок и путепроводов. Если дойдем до того, что вокруг города будет хорошее транспортное кольцо, то это тоже значительно разгрузит транспортный поток.
— Ну, и про камеры видеонаблюдения тоже скажем.
— Они рассчитаны на скоростной режим и дисциплинируют водителей. Хотя, как тогда, так и сейчас, основной вид нарушения, который способствует возникновению ДТП, в том числе с тяжкими последствиями, является неправильный выбор скорости, соответствующий тем или иным дорожным условиям.
— С появлением ОСАГО и возможности самим составить европротокол, наверное, и уменьшилась необходимость выезжать сотрудникам на разбор места ДТП?
— Нет. Меньше не стало. Поскольку фиксация ДТП с выездом на место сотрудников госавтоинспекции все равно самый надежный способ фиксации.
«ВСТАЛИ ЖИВОЙ ЦЕПЬЮ».
— Вы много лет проработали в госавтоинспекции. Наверное, есть случаи из практики, которые остаются в памяти навсегда?
— Невозможно забыть тяжкие дорожно-транспортные происшествия, когда выехав на место, видишь, как в одночасье погибли несколько человек. Это, конечно, трагедии. И тяжело об этом вспоминать. Но, много и других моментов.
Например, в 2014 году, во время службы в ростовском Донецке, когда начались известные события на соседней территории. Вечером поступает информация о возможном нападении на пункт пропуска «Изварино». Из личного состава — один экипаж и несколько офицеров. А автомобильный поток, растянувшийся к пункту пропуска довольно большой. И времени для его разворота — совсем мало. Но успели. Оперативно развернули машины и помогли людям удалиться на безопасное расстояние до того, как начался обстрел…
Или во время одного, самого первого из крупных пожаров на вещевом рынке в микрорайоне Темерник. Тогда экипажи госавтоинспекторов в числе первых, вместе с другими экстренными службами прибыли на место происшествия. В считанные секунды помогли грамотно развести потоки машин. И, буквально живой цепью встали по периметру бушующей огненной стихией, чтобы не допустить туда людей и избежать их гибели.
«АВТОЛЮБИТЕЛЬНИЦ БУДЕТ БОЛЬШЕ».
— А случались ли курьезы?
— Однажды на прием ко мне, как к начальнику отдела ГИБДД УМВД России по Ростову-на-Дону пришла молодая ростовчанка. И, буквально с порога со слезами на глазах начала говорить о своей беде. Я успокоил ее, спрашиваю, в чем суть проблемы.
А она отвечает: «Моего котенка обидели. Спасите моего львенка!». Я даже несколько растерялся в первую секунду. Спрашиваю, при чем же здесь госавтоинспекция?! Оказалось, что «котенком» и «львенком» — она называла свой автомобиль марки «Пежо», у которой, как известно, эмблема в виде льва.
Оказалось, что речь идет о необходимости проведения экспертизы автомобиля после дорожно-транспортного происшествия. Вот такой, практически анекдотический случай.
— И, кстати, о женщинах за рулем. Не знаю цифры статистики, но такое впечатление, что дам за рулем у нас уже больше половины среди всех автолюбителей…
— Скажу, что эта статистика будет только расти. И дело тут не только в эмансипации. Возможности для обучения вождению и получения водительского удостоверения сейчас больше. У молодого поколения несколько иные, может, более практичные взгляды на жизнь. Что касается женщин за рулем, то скажу, что как среди женщин, так и среди мужчин достаточно и своих «чайников», и своих «шумахеров». От пола это вовсе не зависит.
— Что бы вы сказали и посоветовали современным водителям?
— Не только водителям, но всем участникам дорожного движения, включая пешеходов и тех, кто передвигается на популярных нынче скутерах и электросамокатах, я бы пожелал терпения, выносливости и взаимоуважения на дорогах.