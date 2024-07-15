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Из-за сильной жары на Дону объявлено штормовое предупреждение

Столбики термометров поднимутся до 42 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 88% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: Reuters

Сильная жара продержится в Ростовской области до конца рабочей недели. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

— Во второй половине дня 16, 17, 18 и 19 июля на территории Ростовской области ожидается сильная жара 40…42 градуса, — говорится в сообщении.

В связи с погодными условиями МЧС рекомендует избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головной убор, передвигаться не спеша, чаще находиться в тени, а также не употреблять алкоголь.