Из-за сильной жары на Дону объявлено штормовое предупреждение

Сильная жара продержится в Ростовской области до конца рабочей недели. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
— Во второй половине дня 16, 17, 18 и 19 июля на территории Ростовской области ожидается сильная жара 40…42 градуса, — говорится в сообщении.
В связи с погодными условиями МЧС рекомендует избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головной убор, передвигаться не спеша, чаще находиться в тени, а также не употреблять алкоголь.