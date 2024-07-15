Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области создали рабочую группу по БПЛА

В Ростовской области начнет работать рабочая группа по развитию беспилотных авиасистем.

Об этом сообщается на сайте правительства региона. Группа будет заниматься реализацией региональной программы нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» и создавать областной научно-производственный центр отрасли. Рабочую группу возглавил замгубернатора Игорь Сорокин, главы областных министерств и ведомств, промпредприятий и научных сообществ, представители областной Торгово-промышленной палаты.