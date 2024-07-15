В Ростовской области создали рабочую группу по БПЛА

Об этом сообщается на сайте правительства региона. Группа будет заниматься реализацией региональной программы нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» и создавать областной научно-производственный центр отрасли. Рабочую группу возглавил замгубернатора Игорь Сорокин, главы областных министерств и ведомств, промпредприятий и научных сообществ, представители областной Торгово-промышленной палаты.