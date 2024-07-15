Главные новости 15 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 15 июля 2024 года.
Испания выиграла Евро-2024, обыграв в финале Англию
Испания обыграла Англию (2:1) в финале Евро-2024 в Берлине. Голы забили Нико Уильямс и Микел Оярсабаль, Джордан Пикфорд отразил множество ударов. Это четвертая победа Испании на Евро.
СМИ: Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи про Трампа
Президент Байден оговорился в обращении по поводу покушения на Трампа, назвав урну для голосования «урной для боя» и Трампа «бывшим Трампом». Трампа ранили на митинге, напавшего застрелили. Один зритель погиб, два человека ранены.
Саудовская Аравия пригрозила распродать долговые бумаги ЕС
Саудовская Аравия угрожает распродать долговые бумаги Евросоюза, если Запад конфискует российские активы. Евгений Шатов заявил, что это может запустить цепную реакцию и усугубить экономические проблемы еврозоны.
В Россию начнут поставлять яблоки из КНДР
Россия договорилась с КНДР о покупке северокорейских яблок и женьшеня. Переговоры состоялись в конце июня между Россельхознадзором и комитетом КНДР по контролю за качеством продукции.
Месси обновил один из ключевых рекордов в истории футбола
Лионель Месси выиграл 45-й трофей, победив с Аргентиной в финале Кубка Америки 2024. Матч против Колумбии завершился 1:0 в дополнительное время, благодаря голу Лаутаро Мартинеса. Финал был отложен более чем на час из-за беспорядков.