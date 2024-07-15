Более 19 тыс. москвичей получили квартиры по программе реновации в январе — июне

«Всего по программе реновации ключи от квартир в 306 новых домах получили 154,1 тыс. человек. Из них 19,3 тыс. — в I полугодии 2024 года. Это почти на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года», — рассказал Ефимов.
Как уточняется, город предлагает москвичам равнозначное жилье в новостройках. Квартиры имеют такое же количество комнат, как и освобождаемые, но при этом их общая площадь больше за счет более просторных кухонь и коридоров.
«В I полугодии на востоке столицы правообладателями квартир в современных жилых комплексах стали около 4,3 тыс. москвичей, на западе — примерно 3,4 тыс., на юго-востоке и юго-западе — свыше 3 тыс. в каждом, на севере — более 2,1 тыс.», — цитирует пресс-служба руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.
Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, чьи слова приводятся в материале, отметил, что в квартирах выполнена улучшенная отделка по стандартам программы реновации, утвержденным правительством столицы. Первые этажи домов — нежилые, они предусмотрены под размещение вестибюлей, лифтовых холлов, комнат для хранения колясок и велосипедов, кладовых, технических помещений и почтовых ящиков. Также здесь открываются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.
На этапе заселения на первых этажах работают центры информирования граждан. Сотрудники департамента городского имущества помогают москвичам при подготовке всех необходимых документов и консультируют их по возникающим вопросам.
Также для удобства на портале mos.ru работает суперсервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации». Горожане из отселяемых домов, имеющие полную учетную запись, могут записаться на осмотр предложенной квартиры, заключение договора, к нотариусу, а также загрузить необходимые документы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по программе реновации с начала года под заселение передали 30 новостроек. В них переедут около 15 тыс. москвичей из 84 старых домов.