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Циклон наступает: грозы и сильные дожди обрушатся на Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 16, 17 и 18 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 88% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: AP 2023

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие трое суток большая часть территории страны будет под влиянием циклона, пройдут дожди с грозами, на севере, юго-востоке, в центре, 16—17 июля на северо-западе, юге, 17—18 июля на востоке страны временами сильный дождь.

По стране ожидается град, шквал и усиление ветра.

«На западе страны температура воздуха днем ожидается +25…+36 градусов, небольшое повышение температуры воздуха днем ожидается на северо-западе страны до +25…+30 градусов, на юге страны до +27…+37 градусов, на юго-востоке республики до +25…+35 градусов, понижение температуры воздуха днем ожидается на севере, в центре до +21…+30 градусов, на востоке республики до +23…+32 градусов», — говорится в сообщении.