Циклон наступает: грозы и сильные дожди обрушатся на Казахстан

«На западе страны температура воздуха днем ожидается +25…+36 градусов, небольшое повышение температуры воздуха днем ожидается на северо-западе страны до +25…+30 градусов, на юге страны до +27…+37 градусов, на юго-востоке республики до +25…+35 градусов, понижение температуры воздуха днем ожидается на севере, в центре до +21…+30 градусов, на востоке республики до +23…+32 градусов», — говорится в сообщении.