Туристам запретили посещать заповедник «Утриш»

Об этом сообщается в Telegram-канале организации.



«Внимание! В связи со сложившимися погодными условиями и высоким уровнем пожарной опасности ФГБУ “Государственный заповедник “Утриш” временно приостанавливает работу пеших экскурсионных маршрутов. Следите за анонсами”, — говорится в сообщении.



В настоящее время в Анапе действует режим чрезвычайной пожароопасности. По информации Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, в ближайшие сутки в регионе, включая Черноморское побережье, ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.



Жителей и гостей города-курорта просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности: не разжигать костры на приусадебных участках и вблизи лесных массивов, категорически запрещено выжигать мусор и сухостой. До 31 августа на территории Анапы действует особый противопожарный режим и ограничение на посещение лесов, в том числе на транспортных средствах. Под особым контролем находится заповедник “Утриш”, проход на его территорию строго запрещен.



Ранее “Новая Кубань” сообщала, что под Новороссийском во время ландшафтного пожара сгорели две турбазы: 60 построек сгорели на территории базы отдыха “Романтик” в хуторе Дюрсо и 8 построек и 5 легковых автомобилей — на территории базы отдыха “Голубая волна”.