Прокуратура проверит данные об отказе ветерану-инвалиду в бизнес-классе

«У пассажиров были приобретены билеты экономического класса. В связи со сбоем в системе регистрации они смогли приобрести места в бизнес-классе. В ходе регистрации ошибка системы была выявлена, и места аннулированы. Несмотря на это им были предоставлены максимально комфортные кресла с расширенным шагом в экономическом классе — первый ряд за бизнесом», — сказали РИА Новости в пресс-службе «Уральских авиалиний».