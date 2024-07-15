Прокуратура проверит данные об отказе ветерану-инвалиду в бизнес-классе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Авиакомпания «Уральские авиалинии» отказала пассажирам из Екатеринбурга в бизнес-классе, определив их в эконом-сектор, проводится проверка по публикации в СМИ, сообщила Уральская транспортная прокуратура.
«В СМИ выявлена публикация о необоснованном отказе сотрудниками авиакомпании “Уральские авиалинии” в размещении пассажиров рейса U6−269 по маршруту Москва — Екатеринбург на борту воздушного судна в соответствии с выкупленными местами в бизнес-классе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что начата проверка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажиров.
По данным местных изданий, пассажиры — супружеская пара, жена заранее купила билеты в бизнес-секторе, чтобы «мужу без ноги» было комфортнее перенести дорогу, сам мужчина — ветеран-инвалид.
«У пассажиров были приобретены билеты экономического класса. В связи со сбоем в системе регистрации они смогли приобрести места в бизнес-классе. В ходе регистрации ошибка системы была выявлена, и места аннулированы. Несмотря на это им были предоставлены максимально комфортные кресла с расширенным шагом в экономическом классе — первый ряд за бизнесом», — сказали РИА Новости в пресс-службе «Уральских авиалиний».
В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале написала, что инициирует проверку этого инцидента в порядке прокурорского надзора.