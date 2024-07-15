Клещи заразили 3 жителей Волгоградской области болезнью Лайма

Так, в Волгоградской области оказались покусанными клещами 1877 местных жителей, из которых 670 — дети. Также был зафиксирован подтвержденный случай Крымской геморрагической лихорадки и три случая иксодового боррелиоза (болезнь Лайма).
Специалисты напомнили волгоградцам о важности соблюдения правил поведения на опасной в отношении клещей территории. Также необходимо не забывать обрабатывать одежду инсекто-акарицидными средствами.
Обнаружив присасывание клеща, необходимо его осторожно снять, не повреждая хоботок, или же обратиться в медицинское учреждение.
Отметим, житель Омутнинского района Кировской области заразился не менее тяжелым заболеванием — энцефалитом, выпив сырого козьего молока, сообщает «Первоисточник».