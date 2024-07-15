Ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, при грозах порывы до 13 м/с. Температура ночью +13,+18°, при прояснении +6,+11°, днем +24,+29°, при облачной погоде +17,+22°.В Иркутске завтра будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Температура ночью +15,+17°, днем +25,+27°.
Кратковременный дождь ожидается в Иркутске во вторник
Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июля в Иркутской области ожидается переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман.