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Кратковременный дождь ожидается в Иркутске во вторник

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июля в Иркутской области ожидается переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман.

Сейчас в Ричмонде: +26° 0 м/с 79% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: НИА Байкал

Ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, при грозах порывы до 13 м/с. Температура ночью +13,+18°, при прояснении +6,+11°, днем +24,+29°, при облачной погоде +17,+22°.В Иркутске завтра будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Температура ночью +15,+17°, днем +25,+27°.