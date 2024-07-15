Кратковременный дождь ожидается в Иркутске во вторник

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июля в Иркутской области ожидается переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман.