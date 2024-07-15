Муфтий Татарстана попал под обстрел во время рабочей поездки в зону СВО

На протяжении всего пути передвижения делегацию сопровождали обстрелы, удары снарядами и беспилотниками. Делегация состояла из религиозных деятелей, в числе которых, помимо муфтия, имам-мухтасиб Ютазинского района, казый Марат хазрат Марданшин и сотрудник отдела Казанской епархии по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Андрей Зиньков. Они посетили Луганск, Донецк и российские военные подразделения, которые служат в этом направлении вплотную к местам скопления войск и техники.