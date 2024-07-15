Теплоэнергетики проведут гидравлические испытания в восьми районах Петербурга

Теплоэнергетики продолжают подготовку к предстоящему отопительному сезону в Петербурге. На этой неделе, с 15 по 21 июля, в восьми районах города и во Всеволожском районе Ленобласти запланировано проведение 32 гидравлических испытаний, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.