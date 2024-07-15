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Теплоэнергетики проведут гидравлические испытания в восьми районах Петербурга

Теплоэнергетики продолжают подготовку к предстоящему отопительному сезону в Петербурге. На этой неделе, с 15 по 21 июля, в восьми районах города и во Всеволожском районе Ленобласти запланировано проведение 32 гидравлических испытаний, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

Источник: Коммерсантъ

В частности, специалисты ГУП «ТЭК СПб» проведут девять испытаний сетей на территории Красносельского, Выборгского, Невского и Московского районов. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытает трубопроводы трижды — в Центральном, Выборгском и Калининском районах Петербурга, а также в Новом Девяткино и городе Мурино.

У ООО «Петербургтеплоэнерго» запланировано 16 испытаний в Курортном, Петроградском и Центральном районах, у ООО «Теплоэнерго» — четыре испытания в Калининском и Невском районах города.

В ходе испытаний теплоэнергетики увеличивают давление в трубопроводах до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. При этом в целях безопасности температуру воды в трубах снижают до 40 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на прошлой неделе гидравлические испытания теплосетей проводились в 14 районах Петербурга и во Всеволожском районе Ленобласти.

ЖКХ