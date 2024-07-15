Тематическую «Тройку» с изображением велосипеда городского проката выпустили в Москве

Между тем карта «Тройка» начала действовать на территории Приморского края. Сейчас московская билетная система «СберТройка» доступна в трех городах региона. Благодаря нововведениям оплатить проезд «Тройкой» могут 430 тысяч жителей Артема, Находки и Уссурийска.