Тематическую «Тройку» с изображением велосипеда городского проката выпустили в Москве

В Москве выпустили тематическую карту «Тройка» с изображением велосипеда городского проката «Велобайк», сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, новую «Тройку» можно найти в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», на стойках «Живое общение», в интернет-магазине метро.
Также новые «Тройки» доступны и на маркетплейсах Яндекс. Маркет, Мегамаркет, OZON и Wildberries.
Ранее Дептранс совместно со Студией военных художников имени М. Б. Грекова выпустил восемь новых тематических карт «Тройка». На них изображены живописные виды Москвы и других регионов.
Между тем карта «Тройка» начала действовать на территории Приморского края. Сейчас московская билетная система «СберТройка» доступна в трех городах региона. Благодаря нововведениям оплатить проезд «Тройкой» могут 430 тысяч жителей Артема, Находки и Уссурийска.