Основатель The Zombies Род Арджент объявил о прекращении концертной деятельности

Арджент собрал The Zombies в 60-е. Группа была одной из участниц так называемого «Британского вторжения» вместе с The Beatles, The Kinks, The Yardbirds и многими другими группами. Первый распад коллектива случился в 1968-м. Музыканты несколько раз устраивали реюнион-концерты, после чего окончательно воссоединились в 2001-м. С тех пор у них вышло четыре лонгплея, последний из которых увидел свет в 2023-м.