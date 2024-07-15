График разводки мостов в Петербурге изменят в ночь на 16 и 18 июля

В Петербурге идет подготовка к Главному Военно-Морскому параду. Для этого нужно будет провести несколько репетиций на Неве, а значит, изменить график разводки мостов. Произойдет это дважды — в ночь на 16 и 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста».
— В ночь на 16 июля и на 18 июля разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов будет продлена до 06:00, — уточнили в пресс-службе.
Получается, что Литейный мост в эти две ночи будет разведен с 01:40 до 06:00, а Троицкий мост — с 01:20 до 06:00. При этом Дворцовый мост поднимет свои крылья дважды — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 06:00, тоже произойдет и с Благовещенским мостом, который разведут с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 06:00.
Водителей предупреждают, что после наведения переправ движение по ним могут возобновить не сразу, а в течение 15 минут. Поэтому автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут. Также уточняется, что график предварительный, и время разводки еще могут изменить.