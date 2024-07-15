На дороге «Обход Хабаровска» увеличена разрешенная скорость

С 15 июля на дороге «Обход Хабаровска» повысили порог разрешенной скорости движения для легковых автомобилей до 110 километров в час. Это стало возможным благодаря совместной работе министерства транспорта края и инвестора строительства дороги — группы «ВИС». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Увеличение максимальной скорости позволит жителям добираться до нужных мест быстрее и комфортнее, а также увеличит привлекательность дороги. Все изменения соответствуют правилам дорожного движения и категории 1Б», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Георгий Мазунин.
Кроме того, с 15 мая на трассе запущена бесконтактная оплата проезда с помощью транспондеров, которой уже воспользовались более 10 тысяч автомобилистов, 70 процентов из которых — большегрузные автомобили.
Для увеличения разрешенной скорости движения на дороге проведена диагностика дорожного полотна, установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Комиссионный осмотр с участием Хабаровскуправтодора, управления ГИБДД по краю и оператора дороги ООО «Транстолл» подтвердил соответствие дороги ГОСТу для автомагистралей и скоростных автомобильных дорог. Было получено разрешение на увеличение скоростного режима.