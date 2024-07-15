Перекресток улицы Волгоградской и бульвара Архитекторов в Омске откроют к началу учебного года

Что касается ситуации, когда автомобилисты накатывают себе объездную дорогу по полям, то движение в таком формате небезопасно. Так как по пути следования могут пролегать коммуникации. В целом же, с учетом сохранения благоприятных погодных условий линейное движение автомобильного транспорта по улице Волгоградской на участке пересечения с бульваром Архитекторов мы планируем возобновить к сентябрю", — подчеркнул Сизов, отметив, что к открытию также готовится улица Ватутина.