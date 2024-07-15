Перекресток улицы Волгоградской и бульвара Архитекторов в Омске откроют к началу учебного года

Решение о перекрытии принято в рамках масштабной реконструкции бульвара Архитекторов. Подрядчик до последнего держал движение открытым, но плановое продвижение строительной техники уперлось в перекресток, что и привело к перекрытию.
Автомобили смогут здесь ездить к концу сезона отпусков.
"В рамках перекрытия предусмотрены объездные пути от Волгоградской, далее — по улице Сакена Сейфуллина, 1-й Полевой и улице 22 Декабря. В составе проекта организации дорожного движения, который разработан совместно со специалистами департамента транспорта и ГИБДД и согласован всеми заинтересованными организациями, предусмотрена расстановка блоков и знаков, регулировка светофоров.
Что касается ситуации, когда автомобилисты накатывают себе объездную дорогу по полям, то движение в таком формате небезопасно. Так как по пути следования могут пролегать коммуникации. В целом же, с учетом сохранения благоприятных погодных условий линейное движение автомобильного транспорта по улице Волгоградской на участке пересечения с бульваром Архитекторов мы планируем возобновить к сентябрю", — подчеркнул Сизов, отметив, что к открытию также готовится улица Ватутина.
В настоящий момент готовность объекта составляет более 30%. В эти цифры вшит самый сложный этап — подготовление дорожной подушки. В целом подрядчик идет по графику, на пересечении с улицей 70 лет Октября даже завершили трассировку дороги, которая дает представление о внешнем виде магистрали в целом. Но периодически на пути новой дороги при выполнении земляных работ встают неучтенные объекты.
"Да, периодически мы натыкаемся на техногенные препятствия, неучтенные в проекте. Например, дорожные плиты, бетон. Незапланированные работы требуют привлечения специальной техники. Есть вопрос с выносом коммуникацией с путей протекания дороги. Здесь все зависит от балансодержателя конкретной сети.
Сейчас мы идем по графику. Дорога предусматривает многослойную компоновку — бетонная подушка, а сверху три слоя асфальта. В целом конструкция дорожной одежды составляет 105 сантиметров. Гарантия на нее — 5 лет«, — подчеркнул заместитель директора компании “Стройтраст” Игорь Шестаков.
Напомним, что реконструкция бульвара Архитекторов проходит по заказу мэрии Омска в рамках реализации масштабного инфраструктурного проекта. На работы выделено порядка 2 млрд рублей. Подрядчик в лице компании «Стройтраст» взял на себя обязательство исполнить контракт к декабрю 2024 года.