Идеальный отпуск обойдется нижегородцам в 180 тысяч рублей в этом году

Женщины, как правило, более скромны в своих отпускных запросах по сравнению с мужчинами. Возраст также играет роль. Больше всего на отпуск мечты тратят россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Приятная тенденция: число россиян, которые утверждают, что у них нет денег на отдых, за год сократилось на 8%. Это говорит о том, что у некоторых все же есть возможность позволить себе поездку, пусть и не такую роскошную, как хотелось бы. Жители Москвы — самые щедрые туристы: в среднем они готовы потратить на недельный отпуск 67 тысяч рублей на одного человека. Следом идут Красноярск, Екатеринбург и Казань (65 тысяч рублей), а замыкает тройку лидеров Челябинск (62 тысячи рублей).