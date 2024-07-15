Идеальный отпуск обойдется нижегородцам в 180 тысяч рублей в этом году

Нижегородцам на идеальный отпуск надо порядка 180 тысяч рублей на человека. Таковы результаты нового опроса сервиса SuperJob.
Бюджеты на летние путешествия у россиян в этом году растут. При опросе 13 тысяч человек из всех регионов России выяснилось, что средняя сумма, которую россияне планируют потратить на недельную поездку в отпуск, составляет 50 тысяч рублей на одного члена семьи. Это на 9% больше, чем в прошлом году.
Большинство опрошенных нижегородцев признались, что для идеального отпуска им необходима сумма в 180 тысяч рублей на человека для недельного отдыха. При этом реально позволить себе они могут расходы лишь на 55 тысяч рублей. 19% респондентов из Нижнего Новгорода признались, что у них вовсе нет денег на путешествия в отпуске.
Женщины, как правило, более скромны в своих отпускных запросах по сравнению с мужчинами. Возраст также играет роль. Больше всего на отпуск мечты тратят россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Приятная тенденция: число россиян, которые утверждают, что у них нет денег на отдых, за год сократилось на 8%. Это говорит о том, что у некоторых все же есть возможность позволить себе поездку, пусть и не такую роскошную, как хотелось бы. Жители Москвы — самые щедрые туристы: в среднем они готовы потратить на недельный отпуск 67 тысяч рублей на одного человека. Следом идут Красноярск, Екатеринбург и Казань (65 тысяч рублей), а замыкает тройку лидеров Челябинск (62 тысячи рублей).