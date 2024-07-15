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В Волгограде с 16 июля изменится схема движения трамвайных маршрутов

Во вторник рабочие приступят к обновлению трамвайного полотна по улице Краснознаменской.

Источник: МК.RU Волгоград

Работы в границах остановки «Детский центр» до ул. Глубокоовражной планируют завершить осенью 2024 года.

Специалисты уберут старую рельсошпальную решетку и построят современный трамвайный путь. Они заменят изношенную контактную сеть и приведут в порядок переезд на пересечении с ул. Глубокоовражной.

Реконструкцию решили проводить летом, потому что в это время года снижается пассажиропоток, объяснили в администрации Волгограда. На время работ изменится схема движения трамвайных маршрутов, конечной остановкой которых является «Детский центр».

Помимо модернизации самого полотна, специалистам предстоит обновить асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, обустроить дополнительные парковочные карманы и выполнить благоустройство бульварной части.

В следующем году запланирована реконструкция участка от ул. Глубокоовражной до ул. Волчанской. После этого трамвайная линия в поселке Ангарском будет полностью обновлена.