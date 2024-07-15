Чиновника из Ангарска обвиняют в халатности при ремонте дорог на 29 млн рублей

Бывший директор муниципального хозяйства в Ангарске обвиняется в халатности. В 2019 году мужчина подписал документы, которые свидетельствовали о том, что проезжая часть отремонтирована по муниципальному контракту. Но результаты работы не проверял. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Иркутской области.