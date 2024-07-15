Ограничения на посещение лесов действуют в 34 районах Беларуси

Ограничения введены в Березовском, Ганцевичском, Дрогичинском, Ивацевичском, Пружанском и Столинском районах Брестской области, Зельвенском и Слонимском районах Гродненской области, а также в Березинском, Крупском, Любанском и Червенском районах Минской области.



В Могилевской области ограничения действуют в Быховском, Глусском, Кличевском, Костюковичском, Краснопольском, Могилевском, Славгородском, Хотимском и Чериковском районах.



В Гомельской области ограничено посещение в Буда-Кошелевском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Наровлянском, Октябрьском, Петриковском, Речицком, Светлогорском и Чечерском районах, а запрещено — в Брагинском, Лоевском и Хойникском.



При этом в Витебской области для посещения открыты все леса.



В течение дня в связи с установившейся жаркой погодой ситуация может меняться. Получить данные о принятых мерах ограничительного характера можно на официальном сайте ведомства.