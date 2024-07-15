Прокуратура подала 14 исков из-за холода в квартирах омичей в морозы

Омская прокуратура направила в суды еще 14 исков в отношении АО «Омск РТС» о компенсации морального вреда и штрафа из-за некачественного оказания услуг теплоснабжения в декабре прошлого года.
Повреждения на ТЭЦ № 5 в декабре 2023 года привели к перебоям с отоплением. В связи с этим зимой у омичей, проживающих в квартирах в Центральном, Ленинском и Октябрьском округах, батареи фактически были холодными.
Ранее мы писали, что омичи минувшей зимой мерзли в квартирах после включенной на полную мощность ТЭЦ-5. После этого им пообещали сделать перерасчет за отопление. Тогда жители Омска получили перерасчет за плохое отопление в декабре в 100 рублей несмотря на то, что в их квартирах было +12 градусов.
Ранее по иску прокуроров суд взыскал с АО «Омск РТС» 9 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за холод в квартирах в пользу 87-летнего ветерана и 65-летнего инвалида 2-й группы.