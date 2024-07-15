Прокуратура подала 14 исков из-за холода в квартирах омичей в морозы

Ранее мы писали, что омичи минувшей зимой мерзли в квартирах после включенной на полную мощность ТЭЦ-5. После этого им пообещали сделать перерасчет за отопление. Тогда жители Омска получили перерасчет за плохое отопление в декабре в 100 рублей несмотря на то, что в их квартирах было +12 градусов.