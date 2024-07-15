В День ВМФ пустят дополнительные поезда из Калининграда в Балтийск

В День ВМФ в Балтийск будут ходить дополнительные поезда. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.
В воскресенье, 28 июля, поезда в Балтийск с Южного вокзала будут отправляться в 6:50, 7:55, 9:10, 9:44, 10:10, 17:50. В обратном направлении составы поедут в 14:00, 15:00, 16:30, 17:55, 19:34.
«Рельсовые автобусы, отправляющиеся из Калининграда в 9:44 и 10:10, будут курсировать в 3-вагонном исполнении. Все остальные рейсы — в 6-вагонном», — уточнили в КЖД.
В связи с изменением в расписании 28 июля отменяют поезда, которые отправляются с Южного вокзала в 8:10, 9:48, 11:30, 13:05 и со станции Балтийск — в 9:51, 13:10, 14:30, 16:20, 19:10.
Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на сайте КППК, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».