Первый боевой корабль вошел в Неву перед парадом ко дню ВМФ

В этом году День ВМФ в России будут отмечать 28 июля. Программа привычна для петербуржцев: утром зажгут Ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова. Они будут гореть в течение нескольких часов также днем и вечером. С 10 часов утра начнется парад военных кораблей на Неве. Сигналом к нему станет залп из 12 орудий у Петропавловской крепости. Под звуки гимна России на крейсере «Аврора» поднимут Андреевский флаг.