Первый боевой корабль вошел в Неву перед парадом ко дню ВМФ

Корвет с бортовым номером 532 типа «Стерегущий» нового проекта 20380 ВМФ России построен с использованием стелс-технологии. Его ввели в эксплуатацию в 2013 году. Водоизмещение судна составляет около 2200 тонн. Отметим, что в настоящее время это один из основных боевых кораблей России. И именно он первым вошел в Неву перед парадом ко дню ВМФ.
В этом году День ВМФ в России будут отмечать 28 июля. Программа привычна для петербуржцев: утром зажгут Ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова. Они будут гореть в течение нескольких часов также днем и вечером. С 10 часов утра начнется парад военных кораблей на Неве. Сигналом к нему станет залп из 12 орудий у Петропавловской крепости. Под звуки гимна России на крейсере «Аврора» поднимут Андреевский флаг.
По предварительным данным, в этом году в параде будут участвовать больше 20 кораблей, в том числе малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль «Сочи» и парусные суда «Крузенштерн», «Мир» и «Седов». Военно-морской парад дополнит авиашоу. Боевая воздушная техника выполнит в небе фигуры.