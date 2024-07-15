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Трассу «Обход Тольятти» откроют 16 июля

Во вторник, 16 июля, в 10:00, торжественно откроется движение по дороге «Обход Тольятти». Об этом сообщает администрация города.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дороги «Обход Тольятти».

Скоростную дорогу длиной 99,7 км, включающую 39 мостов и путепроводов, в том числе мост через Волгу, построили за три с половиной года. Четырехполосная магистраль с разрешенной скоростью движения до 110 км/ч обеспечит кратчайший путь из регионов в столицу и обратно, разгрузит переправу через Волгу по Жигулевской ГЭС и уведет поток грузового транспорта с улиц города Тольятти.

Она станет составной частью международного транспортного коридора «Запад — Восток». Дорога также сыграет важную роль в укреплении связей между регионами России.

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