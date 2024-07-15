Трассу «Обход Тольятти» откроют 16 июля

Скоростную дорогу длиной 99,7 км, включающую 39 мостов и путепроводов, в том числе мост через Волгу, построили за три с половиной года. Четырехполосная магистраль с разрешенной скоростью движения до 110 км/ч обеспечит кратчайший путь из регионов в столицу и обратно, разгрузит переправу через Волгу по Жигулевской ГЭС и уведет поток грузового транспорта с улиц города Тольятти.