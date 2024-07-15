Фаррелл Уильямс и Анна Винтур станут ведущими вечера в честь Олимпийских игр

«Для меня большая честь быть одним из организаторов этого особенного мероприятия вместе с Анной, мистером Арно и Брайаном в ночь перед знаменательной церемонией открытия, — отметил Фаррелл. — Олимпиада — это праздник разнообразия, гуманности и творчества — все это сближает человечество. Олимпиада — это напоминание о том, что нас объединяет гораздо больше, чем разделяет. В спорте так много красоты, и мы отметим это радостное время особенным образом».