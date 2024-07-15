Фаррелл Уильямс и Анна Винтур станут ведущими вечера в честь Олимпийских игр

Американский певец Фаррелл Уильямс и главред Vogue Анна Винтур будут ведущими вечеринки по случаю открытия Олимпийских игр в Париже. Она пройдет в здании Фонда Louis Vuitton 25 июля. Среди звездных гостей события — Шарлиз Терон, Серена Уильямс, испанская певица Розалия и французский актер Омар Си.
Вместе с Фарреллом и Анной Винтур ведущими вечеринки станут глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и председатель Comcast NBC Universal Брайан Робертс, сообщает AllHipHop.
«Для меня большая честь быть одним из организаторов этого особенного мероприятия вместе с Анной, мистером Арно и Брайаном в ночь перед знаменательной церемонией открытия, — отметил Фаррелл. — Олимпиада — это праздник разнообразия, гуманности и творчества — все это сближает человечество. Олимпиада — это напоминание о том, что нас объединяет гораздо больше, чем разделяет. В спорте так много красоты, и мы отметим это радостное время особенным образом».
Другие звезды музыкальной индустрии также внесли лепту в организацию масштабного спортивного мероприятия. Рэпер Снуп Догг станет репортером: он будет комментировать соревнования и осматривать достопримечательности французской столицы в эфире телеканала NBC. А участник южнокорейской группы BTS Джин понесет факел на церемонии открытия.