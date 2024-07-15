В Волгоградской области пройдут похороны участника СВО Даниила Мельниченко

В Волгоградской области простятся с героически погибшим в зоне проведения специальной военной операции земляком. 21-летнего Даниила Мельниченко похоронят в Красном Яре. Трагическую весть 15 июля сообщил глава Жирновского района Александр Шевченко.
— Даниил всегда будет ярким примером стойкости характера, верности военной присяге и беззаветного служения Родине. Скорбим всем районом, — говорится в некрологе.
Известно, что Даниил Мельниченко погиб в ходе боевых действий на территории ДНР. Проводят его в последний путь со всеми воинскими почестями. Прощание пройдет 16 июля в 11.00 в рабочем поселке Красный Яр.
Редакция соболезнует родным и близким Даниила Мельниченко и всех погибших в ходе СВО.