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В Волгоградской области пройдут похороны участника СВО Даниила Мельниченко

Боец из Жирновского района погиб в ходе спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области простятся с героически погибшим в зоне проведения специальной военной операции земляком. 21-летнего Даниила Мельниченко похоронят в Красном Яре. Трагическую весть 15 июля сообщил глава Жирновского района Александр Шевченко.

— Даниил всегда будет ярким примером стойкости характера, верности военной присяге и беззаветного служения Родине. Скорбим всем районом, — говорится в некрологе.

Известно, что Даниил Мельниченко погиб в ходе боевых действий на территории ДНР. Проводят его в последний путь со всеми воинскими почестями. Прощание пройдет 16 июля в 11.00 в рабочем поселке Красный Яр.

Редакция соболезнует родным и близким Даниила Мельниченко и всех погибших в ходе СВО.