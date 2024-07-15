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В Ростове-на-Дону зафиксировали массовую гибель рыбы

РИА Новости. В Северном водохранилище Ростова-на-Дону произошла массовая гибель мелкой рыбы, сообщило Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

«При отсутствии естественного течения и длительного периода высоких температур происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, вызывая гипоксию и в результате замор рыбы в водоеме», — пояснили в ведомстве.

При этом наблюдается активное цветение водохранилища.

Признаков сброса сточных вод или размещения каких-либо отходов не выявили.

Специалисты администрации района расчистили берега водохранилища от вымершей рыбы.

С начала июля в Ростовской области установилась экстремально жаркая погода, которая, по прогнозу синоптиков, сохранится до конца недели.

экология