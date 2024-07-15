В Петербурге закроют 23 фонтана на промывку. К выходным они заработают в прежнем режиме

Фонтан на проспекте Королева у дома № 31 закроется 17 июля. А 18 июля будут промывать фонтаны на Никольской площади у дома № 1, на улице Щербакова у дома № 4/18, на улице Севастьянова у дома 4/1, на Московском проспекте у дома № 172/1. Кроме того, в течение двух дней, 18 и 19 июля, не будет работать фонтан в Петергофе на Торговой площади у дома № 1. А в пятницу, 19 июля, на промывку закроют фонтаны на Благодатной улице у дома № 34/1, на улице Савушкина у дома № 83, на улице Решетникова у дома № 9/1 и на улице Писарева у дома № 3.