Из-за оставленного на зарядке телефона в Слюдянке случился пожар в трехэтажке

15 пожаров зафиксировали на территории области в минувшие выходные. Так, в Слюдянке вспыхнул оставленный на зарядке мобильный телефон. Также из-за короткого замыкания загорелся двухэтажный дом в Киренске и из-за непотушенной сигареты — пятиэтажка в Черемхово. Кроме того, горели частные дома, машины, гаражи и заброшенные здания. Среди причин также был поджог. Все пожары были ликвидированы специалистами в короткие сроки. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС по Иркутской области.