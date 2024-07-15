Как мусор влияет на здоровье казахстанцев

«Начиная с 2016 года доля переработки ТБО увеличилась с 2% до 24% — за счет внедрения раздельного сбора в регионах, приобретения контейнеров, развития инфраструктуры по переработке отходов, пропаганды и повышения экологической культуры среди населения. С регионами на сегодняшний день детально проработаны 21 проект по строительству и модернизации сортировочных линий мощностью более 3 млн тонны в год на сумму более 49,2 млрд тенге, из них порядка 10 млрд тенге частных инвестиций. Реализация проектов позволит довести мощность сортировочных линий с текущих 1,7 до 4,7 млн тонн и охватить города и крупные населенные пункты всех регионов страны», — добавил вице-министр.