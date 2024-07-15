Обновленную скейт-площадку открыли в микрорайоне Университетский Иркутска

— На следующий год у нас не менее грандиозные планы. По просьбе жителей Университетского займемся проектированием бетонного скейт-парка, который будет отвечать всем современным стандартам качества и спортивной архитектуры, — поделился председатель думы Иркутска Евгений Стекачев.