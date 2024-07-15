Обновленную скейт-площадку открыли в микрорайоне Университетский Иркутска

Обновленная скейт-площадка и мастер-класс по экстремальному виду спорта. Для жителей микрорайона Университетский организовали спортивное мероприятие. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на депутатов думы Иркутска на спортивном объекте установили новые тренажеры для катания, отремонтировали оборудование, обновили покрытие и нарисовали граффити.
— На следующий год у нас не менее грандиозные планы. По просьбе жителей Университетского займемся проектированием бетонного скейт-парка, который будет отвечать всем современным стандартам качества и спортивной архитектуры, — поделился председатель думы Иркутска Евгений Стекачев.
Спортивная площадка появилась еще семь лет назад, но из-за вандалов объект приходится регулярно восстанавливать. Мастер-класс по занятию скейтбордом в первую очередь провели для привлечения внимания к экстремальному виду спорта.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бизнесменам на развитие туризма предоставят более 29 миллионов рублей. Полученные деньги они должны освоить до 1 декабря текущего года.