Во вторник будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер неустойчивый 3−8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 15−21 градус тепла. Днем температура повысится до плюс 28−34 градусов, а по югу местами до 35 градусов выше нуля.
Оранжевый уровень опасности из-за жары продлен в Беларуси на 16 июля
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за жары продлен в Беларуси на 16 июля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер неустойчивый 3−8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.