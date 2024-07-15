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Оранжевый уровень опасности из-за жары продлен в Беларуси на 16 июля

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за жары продлен в Беларуси на 16 июля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +26° 0 м/с 79% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: РИА "Новости"

Во вторник будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер неустойчивый 3−8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 15−21 градус тепла. Днем температура повысится до плюс 28−34 градусов, а по югу местами до 35 градусов выше нуля.