Расписание пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится с 16 июля

Между тем до конца июля изменится график движения электропоездов на третьем Московском центральном диаметре. Так, на Ленинградском направлении по будням до конца июля увеличатся интервалы движения. При этом последний поезд МЦД со станции Останкино в область в будние будет отправляться в 00:22, в сторону Ипподрома со станции Зеленоград-Крюково — в 23:32.