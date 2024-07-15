Нейрофизиолог Каплан — о конференции в Катманду, посвященной сознанию у животных

— Эксперимент с каракатицами, который провела Никола Клейтон из Кембриджа. Им показывают две банки, в обеих лежали креветки, но разные по вкусу. В дикой природе каракатица стремится именно ко вкусным креветкам, а если их нет — съест, что есть. У каждой банки есть рычажок. Если каракатица нажмет на рычажок, — то банка откроется, креветка выпадет, и катракатица ее съест. Но в этом случае вторая банка уже не откроется. То есть ей надо заранее выбрать какую банку открывать, так как открыть можно только один раз.